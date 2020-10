Attentato Nizza, scontro tra Lamorgese e Salvini

La ministra dell'Interno risponde a Matteo Salvini che ha chiesto le sue dimissioni sul caso dell'attentatore alla cattedrale di Nizza che ha ucciso tre persone prima di essere arrestato. Il tunisino 21enne era sbarcato a Lampedusa lo scorso settembre, e dopo il trasferimento a Bari aveva fatto perde le proprie tracce ed era riuscito ad attraversare la frontiera con la Francia. "Nessuna responsabilità da parte nostra, i decreti sicurezza hanno creato insicurezza", spiega Luciana Lamorgese che chiarisce: "Il killer non era mai stato segnalato nè dalla Tunisia né dall Intelligence".

A stretto giro la controreplica di Salvini . "È surreale che per Lamorgese il governo non abbia nessuna responsabilità e che sia colpa di Salvini. Questo fa parte del cabaret, ci sono di mezzo dei morti. Ognuno dovrebbe rispondere di quello che fa e che non fa", ha detto il leader leghista aggiungendo: "Spero che non ci siano altri sgozzatori in giro per l'Europa. Siamo a ottobre 2020, c'è un governo in carica, un ministro fantasma in carica, dia risposte. È pagata per questo è non per scaricare le colpe su altri. È lei il ministro, non sono io".

