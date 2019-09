Atreju, la Meloni accoglie Orban: il leader ungherese ricambia con fiori e baciamano

È stato un caloroso benvenuto, con applausi e cori, quello che ha accolto sul palco di Atreju il primo ministro ungherese, Viktor Orban ospite d’onore della festa di Fratelli d’Italia. "Grazie per questa presenza che mi riempie di orgoglio. Consideriamo Orban un patriota come noi e guardiamo all'Ungheria come modello di un'Europa possibile e diversa", le parole della leader di FdI Giorgia Meloni omaggiata dal leader ungherese con un mazzo di fiori. Poi una volta chiamato sul palco, Orban ha salutato la padrona di casa con tanto di baciamano.