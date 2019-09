Atlantia, Zingaretti: Giusta revisione concessioni, garantire sicurezza

di mbb/abf

Roma, 11 set. (LaPresse) - "Bisogna mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini, quindi è giusto andare ad una revisione delle concessioni, ad una verifica degli investimenti sul campo della sicurezza" sulle Autostrada gestite da Atlantia, così come in altri casi. Così il segretario dem Nicola Zingaretti, ospite della puntata di 'Porta a Porta' in onda stasera.

Se però vengono rispettate le norme sulla sicurezza, Atlantia non avrebbe da temere."Mi sembra che sia nella cultura del diritto", ha sottolineato Zingaretti, aggiungendo: "Che si vada ad una stagione di revisione, credo che faccia bene anche ai concessionari". Secondo il segretario dem, sul capitolo Autostrade, stato raggiunto "un punto di compromesso positivo" tra Pd e M5S.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata