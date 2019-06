Atlantia, fonti M5S: Fake news su crollo titolo, ora è positivo

di npf

Roma, 28 giu. (LaPresse) - "Nessun crollo in borsa, solo una fake news diffusa ad arte. Anzi, leggiamo che il titolo di Atlantia è risalito, dunque tranquilli tutti: la famiglia Benetton sta continuando a guadagnare regolarmente. Un intero ‘sistema' è sceso in campo per difendere i Benetton, ma vi diamo una brutta notizia: noi andiamo avanti con la revoca delle concessioni". E' quanto dicono fonti M5S.

