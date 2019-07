Atlantia, Di Maio: No scambi tra Alitalia e revoca concessione

Milano, 5 lug. (LaPresse) - "Su Atlantia c'è una relazione del Mit che parla chiaro, adesso bisogna avviare la procedura. Per quanto riguarda la revoca ovviamente questa non si deve accavallare con il caso Alitalia. Se Atlantia vuol fare un'offerta per Alitalia la può fare, l'importante è che non pensi che ci si sono scambi sul tavolo delle concessioni autostradali". Così il vicepremier Luigi Di Maio arrivando al Villaggio Coldiretti a Milano sulla questione Ong in soccorso ai migranti. "Questi sono giorni in cui tanti cittadini italiani si metteranno in viaggio per andare al mare e pagheranno pedaggi ai caselli che sono molto onerosi, carissimi. Con questi doveva fare la manutenzione di un ponte. Non l'ha fatta e quel ponte è crollato e dovrà pagare per quello che ha fatto", aggiunge.

