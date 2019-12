Arresto Rosso, Meloni: "Politica permeabile nei confronti della 'ndrangheta. Non venite da FdI, ci fate vomitare"

"C'e' un problema di permeabilità della politica nei confronti della 'ndrangheta, che non risparmia nessuno. E neanche noi". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in merito all'arresto di Roberto Rosso, l'assessore ai Diritti civili della Regione Piemonte arrestato insieme ad altre sette persone per presunti legami con le 'ndrine. "Io sono la prima vittima, se venite in FdI per cercare accordi non ci venite, perché ci fate vomitare" ha detto ai giornalisti. "Un tuffo al cuore, cntinuo a sperare che possa essere un errore" ha aggiunto.