Appuntamento con PoliticaPresse, domani ospite Ettore Rosato. In diretta alle ore 12h00

Nuovo appuntamento con i forum PoliticaPresse domani alle ore 12. La redazione di LaPresse ospita il vicepresidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato in giorni di aspri attriti interni alla maggioranza sulla definizione delle misure economiche in Manovra Finanziaria e sulle strategie da mettere in atto per fronteggiare la crisi dell'ex Ilva e quindi la trattativa con Arcelor Mittal.

IL deputato di Italia Viva risponderà alle domande del Direttore Vittorio Oreggia e di Dario Borriello

