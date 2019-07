Appendino: Inutile far cadere il governo, tanto Tav si farà lo stesso

di scp

Milano, 30 lug. (LaPresse) - "Se anche decidessimo – cosa che io non condivido, per essere chiara – di sfiduciare l'attuale governo il Tav si farà comunque e cosa rimarrà dell'azione del Movimento 5 Stelle? Io credo che il tema sia essere coerenti, poi abbiamo un contratto di governo e porteremo avanti altri provvedimenti". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Abbiamo fatto il reddito di cittadinanza - aggiunge -, io ho interesse che il governo rimanga in piedi perchè il reddito di cittadinanza possa essere attuato nelle nostre città, c'è il salario minimo, c'è una serie di attività che dobbiamo attuare, francamente oggi chiedere di far cadere il governo per il Tav che comunque si farà, anche se cadesse il governo... io credo che ci dovremmo impegnare per cercare di bloccarla in Parlamento e poi eventualmente continuare con i provvedimenti del Movimento".

