Appalti, Tria: Interverremo gradualmente e con equilibrio su codice

di ntl/abf

Roma, 1 apr. (LaPresse) - Con i decreti in arrivo "interverremo sul codice degli appalti cercando di avvicinarci alle direttive europee, lo faremo gradualmente e con equilibrio". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in conferenza stampa al Mef. "Abbiamo abbastanza fondi come è noto per gli investimenti pubblici, dobbiamo metterli in moto lavorando fortemente sul miglioramento della capacità di progettare investimenti pubblici di qualità", ha aggiunto.

