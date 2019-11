Antisemitismo, Salvini: Segre usata per battaglia politica

di ddn/abf

Roma, 20 Nov. (LaPresse) - Cittadinanza onoraria di Biella a Liliana Segre? "Fosse stato per me l'avrei data.La senatrice Segre è portata in giro per fare battaglia politica e la prima a non volerlo è proprio lei, persona intelligente". Così Matteo Salvini, leader della Lega, alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa a Roma.

