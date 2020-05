Antimafia, Morra: Pentangelo deve uscire immediatamente da commissione

di dab

Roma, 15 mag. (LaPresse) - "La richiesta di arresto nei confronti di Luigi Cesaro e di Antonio Pentangelo (rispettivamente senatore e deputato di Forza Italia, ndr) è inquietante e lascia profondamente sconcertati. Chiedo che il deputato Antonio Pentangelo faccia immediatamente un passo indietro dalla commissione Antimafia, quantomeno in attesa degli sviluppi della vicenda. Non si può e non si deve in alcuna maniera infangare l'onorabilità della commissione". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata