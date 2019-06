Antimafia, Morra: Convocazione Salvini in commissione

di dab

Milano, 12 giu. (LaPresse) - "Ho richiesto con lettera ufficiale in data 7 maggio 2019 la convocazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in commissione Antimafia. Lettera ufficiale che è partita solo dopo numerose sollecitazioni informali per fissare una data di audizione già dalla terza settimana d'insediamento della commissione stessa, ovvero a dicembre 2018. Il rispetto istituzionale avrebbe richiesto una veloce risposta alle interlocuzioni informali anche per dare precedenza a chi è preposto con le sue linee guida alla lotta alla mafia. La lettera ufficiale è solo l'ultimo passaggio che oggi, anche alla luce dei nuovi arresti in Sicilia, mi vede costretto a renderlo pubblico e ribadire l'urgenza dell'audizione del ministro Salvini". Lo comunica in una nota Nicola Morra, presidente della commissione nazionale Antimafia.

