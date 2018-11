Anticorruzione, Renzi: Altro che prescrizione, c'è 'salva Casaleggio'

di npf

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Ho ritwittato Marco Canestrari, un profondo conoscitori del M5S, lui dice: 'È finalmente in arrivo la norma Salva #Casaleggio che tutti aspettavamo. È nascosta nella legge #anticorruzione di Alfonso #Bonafede #read #6novembre'. Vi invito a leggere, è una cosa molto interessante. C'è qualcosa di molto strano nel ddl anticorruzione. Altro che prescrizione, c'è sotto la 'salva Casaleggio, lo dice Canestrari e io so no d'accordo". Lo dice Matteo Renzi in diretta Facebook.

