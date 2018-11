Anticorruzione, Patuanelli (M5S): Ricostruzioni false su rapporto con Lega

di npf

Roma, 22 nov. (LaPresse) - "Secondo diversi quotidiani di oggi il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle avrebbero incolpato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti per quanto accaduto martedì sera sul Ddl Anticorruzione alla Camera. Ancora una volta siamo costretti a smentire categoricamente ricostruzioni e retroscena fantasiosi, che ci attribuiscono cose false. Quello che dovevamo dire su quel voto a scrutinio segreto lo abbiamo detto ieri, come sempre pubblicamente e con chiarezza, a partire dalle parole di Luigi Di Maio. Il resto è frutto di atteggiamenti e strategie di alcune testate giornalistiche che conosciamo bene e che servono solo a screditare il nostro lavoro". Lo afferma in una nota il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.

