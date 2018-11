Anticorruzione, Di Maio: Stop prescrizione entri in legge Spazzacorrotti

di abf

Roma, 2 nov. (LaPresse) - "In questo Paese, senza voler generalizzare, possiamo dire che i grandi furbetti politici si sono salvati con la prescrizione. Con la prescrizione si sono salvati figure come Licio Gelli, si mira a perdere tempo e alla fine i furbetti la facevano franca. Lo stop alla prescrizione per noi è importante". Lo dice Luigi Di Maio in diretta su Facebook. "Per noi è importante, magari ci sono dei problemi interni alla Lega ma questo non mi interessa. Per quanto mi riguarda lo stop alla prescrizione deve entrate nella legge spazzacorrotti, perchè l'emendamento è in linea con il contratto di governo. Questo governo non difende i furbi ma gli onesti", ha aggiunto.

