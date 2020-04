Anpal, D'Incà: Chieste a Università Mississipi informazioni su ruolo Parisi

di dab

Roma, 8 apr. (LaPresse) - "In ordine alla lamentata incompatibilità del Presidente Parisi, faccio presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è attivato, alla scadenza dell'aspettativa rilasciata dal datore di lavoro di appartenenza del professor Parisi, per chiedere il rinnovo delle dichiarazioni di incompatibilità, inconferibilità ed assenza di conflitto di interesse anche potenziale. Tali dichiarazioni sono state rilasciate dall'interessato con riferimento all'attuale ruolo che il medesimo ricopre presso l'Università del Mississippi, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla medesima Università, nonché agli atti del Ministero. Il Ministero del lavoro ha, comunque, provveduto a chiedere direttamente all'Università americana informazioni in merito ai rapporti intercorrenti tra la medesima ed il professor Parisi". Lo dice il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, rispondendo durante il question time alla Camera a un'interrogazione della Lega, rivolta al ministro del Lavoro, in merito alla posizione del presidente dell'Anpal, Domenico Parisi.

