Ancona, Salvini: Spray urticante? Ci sono altri precedenti

di ect

Milano, 8 dic. (LaPresse) - Sullo Spray urticante "stanno indagando. Ci sono altri precedenti. Non fatemi trarre conclusioni, perché potrebbe essere stato fatto volontariamente, per attacco o per difesa". Così il vicepremier Matteo Salvini da Corinaldo (Ancona) in merito alla strage avvenuta la scorsa notte in discoteca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata