Ancona, Salvini: Spray strumento difesa, anche mattarello pericoloso

di ect

Milano, 8 dic. (LaPresse) - "Anche il mattarello può essere pericoloso, ma io la pasta sfoglia la faccio così" e lo spray urticante "è uno strumento di difesa che qualcuno può usare per scherzo o per rapinare". Così il vicepremier Matteo Salvini da Corinaldo (Ancona) in merito alla strage avvenuta la scorsa notte in discoteca.

