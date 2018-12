Ancona, Salvini: Sala capienza 469 persone, venduti 1300 biglietti

di ect

Milano, 8 dic. (LaPresse) - "La sala principale ha una capienza di 469 persone, ma erano stati venduti 1300 biglietti. Non si può morire così a 14 anni, non servono nuove leggi ma la coscienza di rispettarle. Sul perchè si sia scatenato il panico sono in corso approfondimenti. Se non di mera fatalità si trattasse, chi ha sbagliato e ha sei ragazzi sulla coscienza che lunedì non entrano in classe dovrà pagarle tutte le conseguenze, anche se questo non riporterà in vita le persone". Così il vicepremier Matteo Salvini da Corinaldo (Ancona) in merito alla strage avvenuta la scorsa notte in discoteca.

