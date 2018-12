Ancona, Salvini: Non vorrei che strage fosse figlia di abuso droga

di dab

Roma, 10 dic. (LaPresse) - "Non vorrei che la strage di Ancona fosse figli dell'uso sostanze che a 14 anni, come a 50, non andrebbero abusate. Ma aspettiamo le indagini". Lo dice il vicepremier, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti della stampa estera, riferendosi al consumo di droga.

