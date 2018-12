Ancona, Salvini: Da genitore è mio dovere esserci

di ect

Milano, 8 dic. (LaPresse) - "Da genitore è mio dovere esserci". Così il vicepremier Matteo Salvini da Corinaldo (Ancona) in merito alla strage avvenuta la scorsa notte in discoteca. "Penso a mio figlio, quando esce per andare ai concerti. E ai genitori di quei ragazzi miei coetanei", ha aggiunto Salvini.

