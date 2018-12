Ancona, Conte: Governo deve agire per prevenire e evitare tragedie

di ect

Milano, 8 dic. (LaPresse) - "La magistratura compierà accertamenti, ma al Governo spetta il compito di capire e subito le prime ragioni, a caldo, per prevenire e fare in modo che non accada più". Così il premier Giuseppe Conte in prefettura ad Ancona. "Non voglio sostituirmi alla magistratura, ma rivolgere un accurato appello a tutti coloro che gestiscono locali pubblici: devono assolutamente adottare tutte le cautele con grande senso di reposponsabilità per prevenire tragedie del genere", ha detto Conte, "da questo pomeriggio episodi del genere non devono più avvenire".

