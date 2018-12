Ancona, Conte: Capienza sala circa 469 persone

Milano, 8 dic. (LaPresse) - "La capienza è di circa 469 posti". Così il premier Giuseppe Conte in prefettura ad Ancona, in merito alla tragedia costata la vita a sei persone, cinque giovanissimi e una donna. "All'esito del vertice è emerso che sono stati venduti 1400 biglietti. Pare sia stata utilizzata una sola su tre, con una capienza di circa 469 posti: già con i numeri non ci siamo", ha detto Conte.

