Ancona, appello Mogol a Salvini: 'Più controlli'-2-

Milano, 9 dic. (LaPresse) - Continua Mogol: "La tecnologia consente oggi, a costi sostenibili, di rivedere quelle norme per fare maggiore prevenzione e implementare controlli finalizzati anche alla sicurezza. Bisogna sostituire il biglietto cartaceo con quello digitale da verificare in entrata e in uscita. In tempo reale si potrà sapere quante persone sono presenti. Come già detto, la Società Italiana degli Autori ed Editori è a disposizione delle istituzioni parlamentari per dare ogni utile contributo tecnico". Conclude la nota: "Sono certo che il Governo e il Parlamento vorranno occuparsene con urgenza, per rendere un po' di giustizia a questi ragazzi e non piangere altri morti assurde come queste nel futuro".

