Amministrative, Salvini: Per 2021 sindaci da società civile

di scp/ect

Torino, 13 feb. (LaPresse) - "Personalmente sto già pensando al candidato sindaco per Torino 2021, e non solo per Torino, anche Milano, Roma, Bologna, coinvolgendo la società civile. Questo dirò agli alleati. Bisogna ogni tanto lasciare da parte gli interessi di partito e coinvolgere persone nuove, imprenditori, liberi professionisti, docenti, medici, operai, studenti". Così il leader leghista Matteo Salvini nella tappa del suo 'Giro d'Italia' al Lingotto di Torino.

