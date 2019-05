Amministrative in Sicilia. Urne aperte per cinque ballottaggi

Seggi aperti dalle 7 alle 23 per il turno di ballottaggio in cinque dei sette Comuni siciliani, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, chiamati al voto lo scorso 28 aprile. Unico capoluogo al voto è Caltanissetta, dove gli elettori sono chiamati a scegliere fra i candidati alla carica di sindaco Michele Giarratana del centrodestra (37,39%) e Roberto Gambino del M5S (19,92). Mentre in provincia, a Gela, si confronteranno Cristoforo Greco (36,28%) che riunisce alcune liste ciiche con Fi e Pd insieme e Giuseppe Spata (30,57%) candidatoi di Lega e Fratelli d'Italia

In provincia di Trapani si procede al ballottaggio nel comune di Castelvetrano, fra Calogero Martire (30,30%) sostenuto da liste civiche e Enzo Alfano (28,49%) del M5S, e a Mazara del Vallo, fra Salvatore Quinci (31,51%) del centrosinistra e Giorgio Randazzo (24,25%) appoggiato da liste civiche e Lega. Infine, in provincia di Palermo, a Monreale, si sfidano al secondo turno Alberto Arcidiacono (23,94%) sostenuto da liste civiche e Pietro Capizzi (21,20%) del centrosinistra. Lo scrutinio avrà inizio oggi, subito dopo il completamento delle operazioni di voto.

