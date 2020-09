Ambiente, Costa: Per bonus bici primi rimborsi dal 4 novembre

di mad

Milano, 2 set. (LaPresse) - Si definiscono i tempi dei rimborsi per il bonus bici. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa annuncia a Radio 24 che il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale sabato 5 settembre. I primi rimborsi scatteranno dunque dopo 60 giorni, dal 4 novembre, ma "non ci sarà nessun click day e tutti i cittadini saranno soddisfatti" assicura Costa a Radio 24. "Dato che c'è stata una grande affluenza presso gli esercenti commerciali per l'acquisto di biciclette abbiamo dovuto non lasciare indietro nessuno e aumentare il plafond e per aumentarlo abbiamo dovuto fare un'altra legge, perché inizialmente erano previsti poco più di 100 milioni e ora arriviamo a 210, con questa norma di assestamento di bilancio che si viene a definire nel mese di ottobre. E' evidente che c'è stato un ritardo e che avremmo voluto chiudere a inizio estate, ma è pur vero che il boom è stato talmente grande che ci sarebbe stato il rischio che qualcuno rimanesse fuori. Ora invece con queste risorse tutti i cittadini saranno soddisfatti”.

Quanto alle risorse per la Fase 2, quella in cui lo sconto verrà direttamente applicato dai commercianti, il ministro Costa spiega a Radio 24 che si farà il conto di quello che avanzerà, ma "la nostra intenzione è proseguire” e dunque "chiederemo nuove risorse nella prossima legge di bilancio".

