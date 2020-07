Ambiente, Costa: Ok Cdm a stato di emergenza per ecoballe golfo di Follonica

di scp

Torino, 22 lug. (LaPresse) - "In questo momento il governo ha votato lo stato di emergenza per rimuovere le ecoballe di rifiuti nel golfo di Follonica dal 2015. Abbiamo sei mesi di tempo per salvare le nostre coste e il mare". Così su Twitter il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata