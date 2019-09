Almaviva, Catalfo: Convocherò urgentemente l'azienda

di abf/dab

Roma, 11 set. (LaPresse) - "La vertenza Almaviva Contact va risolta al più presto. Per questo, convocherò urgentemente l'azienda per trovare le migliori soluzioni per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. Inoltre, presso il ministero del Lavoro riattiveremo in tempi brevi il tavolo sui call center tramite il quale studiare interventi mirati per rendere più competitivo il settore". Lo scrive su Facebook la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata