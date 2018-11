Alitalia, Toninelli: Siamo molto fiduciosi, offerta Fs seria

di abf/egr

Roma, 14 nov. (LaPresse) - "Noi vogliamo rilanciare Alitalia come vettore competitivo, non vogliamo salvarla: operiamo con obiettività. Sui possibili partner al momento non posso dire nulla perché stiamo valutando le offerte. iamo molto, molto, molto fiduciosi: ci sono queste offerte, l'offerta di Fs è seria con l'alta velocità arriverà a Fiumicino e a Malpensa". Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, durante la registrazione di 'Petrolio', in onda domani sera su Rai1.

