Alitalia, Toninelli: Atlantia? Non sottostaremo mai a eventuali ricatti

di dab

Milano, 11 lug. (LaPresse) - Alitalia e la revoca delle concessioni autostradali annunciate dal governo dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova sono "due dossier distinti, ma sottostaremo mai al ricatto eventuale di chi per entrare in un dossier tanto importante come Alitalia, cerca dall'altra parte di un salvacondotto, che con il M5S al governo non verrà mai rilasciato". Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo in aula al Senato, durante il question time, a un'interrogazione di Forza Italia su Aspi.

