Alitalia, Siri: Piano industriale a buon punto, operazione andrà in porto

di abf/dab

Roma, 28 feb. (LaPresse) - "Il piano industriale è a buon punto, ci stiamo lavorando e abbiamo dei partner strategici molto importanti. Come abbiamo detto nel contratto di governo volevamo dei partner industriali e non un'operazione finanziaria. I partner industriali sono tutti al tavolo e stiamo definendo le ultime cose per poter portare a compimento un'operazione non facile, ma che ritengo andrà in porto". Lo ha detto il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri, parlando della Tav a margine di un evento al Mit. "Il Tesoro avrà una quota intorno al 15%, come succede in altri Paesi europei. Avrà una quota normale", ha aggiunto.

