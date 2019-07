Alitalia, Salvini: Atlantia partner serio, in ballo 11mila posti di lavoro

di scp

Milano, 12 lug. (LaPresse) - "Atlantia è un partner industriale serio che fattura miliardi, coinvolto nel caso di Genova e chi sbaglia paga fino in fondo, ma avere degli aerei che portano in Italia imprenditori e turisti è fondamentale e non si può dire no a prescindere a nessuno, ci sono in ballo 11mila posti di lavoro, sul lavoro non si scherza". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio anch'io su Radio1 sulla questione Alitalia.

