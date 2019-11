Alitalia, Patuanelli: "Per ora nessuna soluzione mercato"

"Al momento una soluzione di mercato non c'è". Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso di un'audizione al Senato. "La strada di una proroga al consorzio che si stava costituendo è una strada che non c'è più".

Per il ministro l'occasione di una possibile privatizzazione della compagnia è stata persa quando non è stata presa in considerazione una cordata Air France-Klm. "Alitalia di fatto non è mai stata privatizzata, non ci siamo mai riusciti".

Il ministro pentastellato ha spiegato che sul dossier Alitalia si stanno "valutando con attenzione diverse opzioni". Per Patuanelli il nodo per la compagnia è anche quello della dimensione. "È qualcosa che il mercato fa fatica ad accettare: è troppo grande per essere piccola e troppo piccola per essere grande".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata