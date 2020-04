Alitalia, Patuanelli: Nonostante perdite risorse fino a maggio

di abf

Roma, 23 apr. (LaPresse) - "Nonostante l'enorme perdita di questi mesi, gli interventi fatti dall'amministrazione straordinaria che aveva in dotazione 400 milioni credo siano sufficienti per accompagnare fino a maggio l'amministrazione straordinaria". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in audizione alla Camera.

