Alitalia, Patuanelli: Non individuato acquirente, spezzatino non è risposta

di abf/dab

Roma, 18 dic. (LaPresse) - "La procedura di cessione non vuol dire aver già individuato chi acquista, e su questo voglio essere chiaro: non vogliamo regalare la compagnia a Lufthansa, ritengo che ci siano le possibilità di rilanciare la compagnia di bandiera". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, parlando in audizione alla Camera sul dossier Alitalia. "Non è il costo del personale che determina le perdite. Lo spezzatino non è una risposta al mercato, sul fronte costi ci possono essere tanti elementi sui quali intervenire", ha aggiunto.

