Alitalia, Patuanelli: Momento delicato, ma ancora 232 mln in cassa

di abf

Roma, 23 giu. (LaPresse) - "Siamo in un momento molto delicato, ci sono ingenti risorse ma c'è la gestione di un momento molto particolare per il trasporto aereo". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, durante l'audizione in Commissione Trasporti sullo stato del trasporto aereo, con particolare riferimento ad Alitalia, e del sistema aeroportuale. "C'è stato un calo drammatico delle entrate. Oggi abbiamo 232 milioni in cassa, nonostante l'emergenza Covid", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata