Alitalia, Patuanelli: Inizialmente in mano pubblica, poi si valuterà

di abf

Roma, 23 apr. (LaPresse) - "Al di là della composizione societaria, la nuova Alitalia quantomeno inizialmente sarà pubblica, ma poi io ritengo che possa essere valutato, in un momento successivo, l'eventuale mantenimento totale della compagnia in mano pubblica a seconda dei risultati che saprà ottenere". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione alla Camera. Alitalia potrà essere una di quelle società che portano utili ed è questo l'obiettivo", si aggiunge.

