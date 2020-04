Alitalia, Patuanelli: Flotta newco non sarà limitata, oltre 90 aerei

di abf

Roma, 23 apr. (LaPresse) - "In alcuni passaggi di stampa si è parlato di una flotta molto limitata come operatività. Non è vero. Il range di aeromobili che transiteranno subito alla newco è superiore ai 90, se non ricordo male sono 113 gli aerei". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata