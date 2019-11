Alitalia, Patuanelli: Atlantia si è tirata indietro. Spezzatino? No

di abf

Roma, 25 nov. (LaPresse) - "Alitalia non ha una soluzione di mercato come speravamo avesse. Atlantia si è tirata indietro, stiamo valutando varie possibilità, o spezzatino non è tra queste". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a 'Quarta Repubblica' su Rete4. "Forse non ci credevano tanto, nessuno ha chiesto di intervenire....", ha aggiunto.

