Alitalia, Patuanelli: Al 22 aprile -87,5% calo fatturato

di abf

Roma, 23 apr. (LaPresse) - "A marzo abbiamo inserito un articolo con un fondo per Alitalia e dovrà essere definita una newco a capitale pubblico. Attualmente non possiamo definirla un'azienda sanissima, al 22 aprile abbiamo avuto l'87,6% del calo di fatturato". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione alla Camera.

