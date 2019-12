Alitalia, Patuanelli: Ad oggi no esigenza che Mef entri nel capitale

di abf/dab

Roma, 17 dic. (LaPresse) - "Ad oggi non c'è l'esigenza che il Mef entri nel capitale, contrariamente a quello che dicono alcuni giornalisti". Cosi il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, aprendo il tavolo su Alitalia in corso al Mise, secondo quanto riferiscono fonti sindacali. "L'obiettivo di Leogrande è migliorare il conto economico della società, che grazie ai lavoratori garantisce entrate migliori di altre compagnie. Per il problema costi il commissario dovrà individuare come migliorare il conto economico", ha aggiunto.

