Alitalia, Palermo: Dossier non sul tavolo, valuteremo sostenibilità

di abf/dab

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Alitalia? Dossier non è sul tavolo, qualora si dovesse presentare come dossier sarà valutato in una logica di sostenibilità finanziaria e così valuteremo ogni proposta di intervento". Così l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo, presentando il piano industriale 2019-2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata