Alitalia, Giogetti: Atlantia? Inopportuno negoziato, siamo in contenzioso

di npf

Roma, 29 giu. (LaPresse) - E' opportuno che Atlantia entri in Alitalia? "E'assolutamente inopportuno intavolare negoziati di questo tipo con soggetti con cui sei in contenzioso. A me sembra improponibile e da evitare". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24.

