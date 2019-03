Alitalia, Di Maio: Vogliamo rilancio, presenza Delta ci entusiasma

di dab

Milano, 27 mar. (LaPresse) - Su Alitalia è in atto "un'operazione di mercato, a cui guardiamo con molta attenzione. Il soggetto che ci entusiasma faccia parte di questo progetto è Delta, una delle migliori compagnie al mondo e quello che faranno i commissari sarà legato a quello che decideranno di fare Delta e Fs". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un'intervista esclusiva a 'Class Cnbc' sul floor di Wall Street. Se e quali saranno altri partner "lo decideranno insieme Fs e Delta", aggiunge. "A noi interessa il rilancio dell'azienda e non solo salvataggio".

