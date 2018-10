Alitalia, Di Maio: Trovata la quadra, tantissimi interessati

di Abf/dft

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Fs è l'unica interessata per Alitalia? No, ci sono tantissimi interessati ad Alitalia, tanti soggetti privati. Abbiamo avuto modo di fare una riunione con Conte, Tria, Salvini e Toninelli e il sottoscritto. Abbiamo trovato la quadra e si procederà in tal senso". Così Luigi Di Maio dopo gli incontri sugli accordi di programma al Mise.

