Alitalia, Di Maio su Atlantia: Morti Ponte Morandi non si barattano

di dab

Roma, 21 nov. (LaPresse) - "Quei signori (Atlantia, ndr) pensavano che entrando in Alitalia non gli toglievamo le concessioni delle autostrade? I morti del ponte Morandi non si barattano con nessuno". Così il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio, ai microfoni di 'L'aria che tira', su La7. Parlando poi dell'interesse per la compagnia aerea itlaiana, l'ex responsabile del Mise aggiunge: "Non sono nella mente dei Benetton e di Atlantia, ma sicuramente hanno un comportamento poco serio: prima hanno fatto di tutto per entrarci e ora dicono che non ci sono più le condizioni".

