Alitalia, Di Maio: Riparo disastri passati, spiace se Salvini perde memoria

di abf

Roma, 28 giu. (LaPresse) - "Alitalia per me è un'azienda da rilanciare e ci sto lavorando da un anno. Magari si riuscisse con i tweet e con i talk show, avrei risolto tutti e 180 tavoli che abbiamo trovato al Mise. Su Alitalia sto riparando ai disastri del governo Lega-Berlusconi del 2008. Con Matteo Salvini lavoriamo bene, ci vogliamo bene, ma mi dispiace quando perde la memoria". Così Luigi Di Maio in un video su Facebook. Stiamo lavorando per mettere a posto il disastro dei capitani coraggiosi del 2008, che vide 4 miliardi di euro dei cittadini italiani, all'interno di quell'azienda e sta peggio messa di prima", ha aggiunto.

