Alitalia, Di Maio: Per evitare escalation non ho rimproverato Francia

di scp/abf

Milano, 10 feb. (LaPresse) - "In questi giorni, proprio per evitare un'escalation, non ho rimproverato alla Francia che sia meno interessata ad Alitalia, anzi, io stesso ho detto che il raffreddamento dell'entusiasmo di Air France era precedente al richiamo dell'ambasciatore". Così il vicepremier e ministro di Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, all'inaugurazione del Micam a Rho Fiera (Milano). "Il dossier lo stiamo seguendo e a breve ci saranno novità", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata