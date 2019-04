Alitalia, Di Maio: Non cerchiamo 'capitani coraggiosi', strada tracciata

di npf

Roma, 29 apr. (LaPresse) - "Dentro Alitalia ci saranno Mef e Ferrovie dello stato, una presenza massiccia dello Stato che ci consentirà di governare la governance dell'azienda. Se domani arriveranno proposte da coloro che fino ad ora si sono palesati solo a livello di stampa, allora capiremo cosa fare nei prossimi mesi. Altrimenti la strada è tracciata. Non stiamo cercando 'capitani coraggiosi' o qualcuno per metterci una toppa, questo è già successo in passato, quando giocavano in difesa. Noi vogliamo giocare in attacco". Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all'ambasciata italiana in Polonia.

